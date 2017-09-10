Trabzon'un Geriye Düştüğü Maçta Muhteşem Bir Geri Dönüş

Süper ligin 4.haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliğini konuk etti. Gençlerbirliğin 1-0 önde olmasına rağmen ev sahibi takım Trabzonspor maçı 3-1'lik skor ile tamamladı.





Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibin gollerini 53. dakikada Olcay Şahan, 84. dakikada Rodallega ve 90. dakikada Onazi kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 6. dakikada Ahmet İlhan attı.



SOSA İLK 11'DE









Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da, yeni aktarım Jose Sosa, ilk 11'de yer alarak ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.



Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni aktarımlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni aktarımlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan tecrübeli yöntem adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.



İLK YARIDA TEK GOL





Konuk ekip Gençlerbirliği 6. dakikada Ahmet İlhan'la öne geçti. Miurlovic'in yerden ortasında, ceza alanı içindeki Skuletic'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın çeldiği topu, önünde bulan Ahmet İlhan Özek, yakın mesafede filelere gönderdi: 0-1



NE VARSA EVLATLARDA VAR!









İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen bordo-mavililer, ikinci yarıda genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesiyle bamdiğer bir havaya büründü.



Ersun Yanal'ın ekibi 53. dakikada Abdülkadir'in asistinde Olcay Şahan'ın golüyle birlikteliği yakaladı.



Beraberlikten sonra maçı tek kaleye çeviren bordo-mavililer, aradığı avantaj sayısını 84. dakikada oyuna sonradan giren Rodallega ile buldu.



İkinci golde ise Yusuf Yazıcı'nın büyük payı vardı. Trabzonspor alt yapısının gururu Yusuf Yazıcı, sağ kanattan ortaladı, Rodallega'ya yalnızca tamamlamak kaldı.



KULÜBEDEN 2 GOL 2 ASİST!





Maçta son sözü Ogenyi Onazi ifade etti. Rodallega gibi oyuna sonradan dahil olan Onazi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Johannes Hopf'tan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-1.