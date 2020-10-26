Trabzon'un fethinin 559.'ncu yıl dönümü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümünü kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un fethinin 559'uncu yıl dönümünü kutladı.

Zorluoğlu, yayımladığı mesajında, kentin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde önemini koruduğunu, pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptığını belirtti.

Trabzon insanının, tarihin en eski çağlarından bugüne kadar devletine ve milletine bağlı, geleneklerine sahip bir anlayış sergilediğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Trabzon'umuz, tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyo-ekonomik pozisyonu itibarıyla her dönem önemini korumuş kadim bir şehirdir. 1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, tarihi bir liman kenti olan ve İpek Yolu üzerinde yer alan Trabzon'umuzu da Osmanlı topraklarına katmak istiyordu. Böylelikle Trabzon'da kurulan Rum Pontus Devleti'nin İstanbul üzerinde hak iddia etmesinin de önüne geçmiş olacaktı."

Zorluoğlu, bu toprakları vatan olarak bırakanları rahmetle andıklarını, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmanın başlıca görev ve sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan