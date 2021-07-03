Trabzon'un en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor
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Trabzon'un en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor

Trabzon'un en işlek caddesi trafiğe kapatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin en işlek noktası olan Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin en işlek noktası olan Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını açıkladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu gerçekleştirdikleri projelerden bahsederken, Trabzon'a bir müjdesi olduğunu söyleyerek Kahramanmaraş Caddesi'ni trafiğe kapatacaklarını duyurdu.

Zorluoğlu, "Maraş Caddesi'nde Meydan'dan batıya doğru, Uzunsokak'a paralel şekilde olan 400 metrelik bölgeyi önümüzdeki aylarda bu yıl içinde yapacağımız üst yapı çalışmalarıyla araç trafiğine kapatıyoruz. Hayırlı olsun. Acil durumlar için akşam ve sabah arası lojistik için alan oluşturulacak. Gazipaşa Caddesi'ni de bu yönde çift yön olarak açıyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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