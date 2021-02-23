Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, vatanına bağlılığını ve bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu vermiş oldukları onurlu mücadele ile göstermiş olan Trabzon'un, yurdun her karışını o günkü kadar kutsal bildiklerini belirtti.

Bu topraklar için Türk milleti ve Trabzonlu hemşehrilerinin bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşmasının kolay olmadığına vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanı ile doludur. Balkan Savaşı ve ardından gelen 1. Dünya Savaşı ile bütün dünya üzerimize yüklendi. Trabzon da bu dönemlerde işgal altında kalarak bu acı günleri farklı bir boyutuyla yaşamıştır. Trabzon halkı pek çok badire atlatmıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık göstermiştir. Hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen milli mücadeleye maddi manevi tam destek vermiştir. Tarih Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur."

Balta, kendilerine düşen görevin, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmak olduğuna işaret ederek, "Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan altyapıya, ekonomiden savunma sanayisine, tarım ve hayvancılığa her alanda ilimizin ve ülkemizin kalkınması için gayret göstererek, ülkemizi bir daha düşman ayağı basmayacak şekilde geliştirip güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ecdadımızın bağımsızlık savaşındaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır." ifadesini kullanan Balta, mesajını şöyle tamamladı:

"Bütün bunları bir emanet bilmeli, emaneti yücelterek korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu doğrultuda 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, kurtuluş yolunda canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onca sıkıntıya göğüs gerip bizlere bugünleri bırakan gazilerimizi, başta fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk