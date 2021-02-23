Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Trabzon'un coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu vurguladı.

Trabzon'un, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği bir kent olduğunun altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuz, tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyo-ekonomik pozisyonu itibarıyla her dönem önemini korumuş kadim bir şehirdir. Trabzon, Rusya'da patlak veren 1917 Ekim Devrimi'ni takip eden siyasi ve askeri olaylara bağlı olarak başlatılan askeri harekat sonucunda, 24 Şubat 1918'de işgalden kurtarılmıştır. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay