Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

TRABZON 'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Baro Başkanı Av. Sibel Suiçmez, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler ise yapılmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR