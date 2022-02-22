Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralar koyun sürüleriyle şenlendi - Haberler
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Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralar koyun sürüleriyle şenlendi

AA, Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralar koyun sürüleriyle şenlendi

Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralar, baharın yaklaşmasıyla ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenleniyor.

TRABZON (AA) - Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralar, baharın yaklaşmasıyla ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenleniyor.

Kent merkezine 34 kilometre mesafede yer alan Araklı ilçesinde, kışın sonuna yaklaşılması ve hava sıcaklıklarının 15 derece üzerinde seyretmesiyle çobanlar meralardaki mesaisine başladı.

Çobanlar, sabahın ilk ışıklarıyla ağıllarından çıkardıkları sürüleriyle Trabzon'un dik yamaçlarındaki meralara yolculuğa başlıyor.

Gün batımına kadar meralarda beslenen sürüler, havanın kararmasıyla geri getiriliyor. Ağıllarına dönen koyunlar, kuzularını besleniyor.

Meralarda gün boyu otlatılan hayvanlardan da süt elde edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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