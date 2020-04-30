Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı
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Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.

Trabzon'un deniz manzaralı Millet Bahçesi tamamlandı
30.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:34

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 bin dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde eski Akçaabat Fatih Stadı yerine inşa edilen millet bahçesi tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesi ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olacak. Akçaabat kent merkezine 1 kilometre, Trabzon şehir merkezine 11,5 kilometre uzaklıkta olan Millet Bahçesi seyir terasları ile dikkat çekiyor. Deniz kıyısında yapılan millet bahçesi sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla vatandaşların hizmetine açılacak. Kuzey batı köşesinde Karadeniz'i seyretmek için basamaklar, doğu tarafında ise gün doğumu ve gün batımı için seyir teraslarının bulunduğu Akçaabat Millet Bahçesi, Trabzon'da yapımı tamamlanan ilk millet bahçesi oldu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların Millet Bahçesi ile nefes alacağını belirterek, "Kıraathanesiyle, yürüyüş yollarıyla, kamelyalarıyla, biyolojik göletiyle içerisindeki çeşitli ağaçları ile ilçemiz muhteşem bir yer kazandı. 24 dönümlük bir alan üzerinde eski Fatih Stadı'nın yerine yapıldı. Öncesinde bu alan TOKİ'ye verilmişti onlar burada kendi inisiyatifini kullanacaktı ama Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte Millet Bahçesi'ne dönüştü. İnşallah Akçaabat'ımıza hayırlı olacak. İnsanlar burada nefes alacak" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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