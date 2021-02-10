Trabzon'un dağlık ve uzak kesimlerinde yaşayanlar arasından gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek
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Trabzon'un dağlık ve uzak kesimlerinde yaşayanlar arasından gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek

10.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:06
Trabzon'un dağlık ve uzak kesimlerinde yaşayanlar arasından gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek

Trabzon'da, dağlık ve uzak bölgelerde meydana gelebilecek yangın ve benzeri olaylara anında müdahale edilmesi amacıyla yörede yaşayanlar arasından gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek.

Trabzon'da, dağlık ve uzak bölgelerde meydana gelebilecek yangın ve benzeri olaylara anında müdahale edilmesi amacıyla yörede yaşayanlar arasından gönüllü itfaiyeciler yetiştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısının 3'üncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan oturumda, Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarından gelen 7 gündem maddesi görüşüldü.

Maddeler arasında yer alan "Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği" oluşturulmasıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Zorluoğlu, bazı büyükşehirlerde örneği olan uygulamanın Trabzon'da da hayata geçirileceğini söyledi.

Zorluoğlu, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon'un bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Trabzon gibi dağlık ve bazı bölgelerine uzun sürede ulaşılabilen bir coğrafyada, gönüllü itfaiye hizmeti verebilecek insanların tespit edilmesi, bu kişilerin eğitilmesi ve olabilecek yangınlarda maksimum düzeyde onlardan faydalanılması önemli bir konudur. Coğrafi şartlardan dolayı mesafe, bazen bizim yangınlara müdahale süremizi uzatabilmektedir. Bu arada bilgili yerel insanların, itfaiye ekiplerimiz yetişinceye kadar olaya sağlıklı şekilde vaziyet edebilmesini sağlayacak bu yeni uygulamanın çok yararlı olacağı kanaatindeyim."

Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından meclis üyelerinin oylarına sunulan "Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği" hazırlanması, oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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