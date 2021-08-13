Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
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Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi Trabzon'un Çaykara ilçesinde bu akşam 4 katlı bir evin 4. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde bu akşam 4 katlı bir evin 4. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saat 18.30 sıralarında Çaykara ilçesine bağlı Şahinkaya mahallesi Maltepe Küme Evleri'nde Sezai Altuncu'ya ait olan 4 katlı evin 4. katında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Komşuları yangını görüp, evde oturan Altuncu ailesini uyararak evden çıkmalarını sağlarken, Çaykara İtfaiyesine haber veren mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangına ilk müdahaleyi yaptılar. İtfaiyenin ve Çaykara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sonrasında yangın çevredeki evlere ve fındıklığa sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi gibi bir can kaybı olmayan yangında alevlere teslim olan 4. kat tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi
Çaykara'da alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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