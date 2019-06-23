Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
- Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldiTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.
- Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan şahsın kime ait olduğu öğrenilemezken, ceset Araklı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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