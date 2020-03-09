Trabzon'un Araklı ilçesinde örtü yangını çıktı Trabzon'un Araklı ilçesinde iki farklı yerde çıkan örtü yangınları maddi hasara neden oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde iki farklı yerde çıkan örtü yangınları maddi hasara neden oldu. İlçeye bağlı Değirmencik ile Çapan mahallelerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla her iki yangına müdahalede bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çapan Mahallesi'ndeki yangını kısa sürede söndürdü. Değirmencik Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Kaynak: AA