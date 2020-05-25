Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydan güvercinlere kaldı
Türkiye'nin tamamında yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması ile birlikte bir çok il ve ilçe merkezi sessizliğe bürünürken, boş kalan meydanlar güvercinlere kaldı.
Türkiye'nin tamamında yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması ile birlikte bir çok il ve ilçe merkezi sessizliğe bürünürken, boş kalan meydanlar güvercinlere kaldı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda toplam 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşlar bayramın ilk günü sokağa çıkarak biraz olsun hareketlenme getirmişlerdi, bayramın 2. gününde kısıtlamaların devam etmesiyle birlikte Trabzon'un en büyük ilçesi Akçaabat ilçesinde meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçe merkezi güvercinlere kaldı. - TRABZON
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Kaynak: İHA