Trabzon'un 3 önemli caddesindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları tamamlandı
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Trabzon'un 3 önemli caddesindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'un 3 önemli caddesindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışması kapsamında Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışması kapsamında Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un 15,5 milyon avro ile bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımlarından biri olan "Trabzon Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi"nin tüm hızıyla devam ettiği, Ortahisar ilçesinin toplam 47 mahallesini ve 565 kilometrelik bir alanı kapsayan içme suyu hattı yapım çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 93 bin metrelik bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

İçme suyu hattı ile beraber yaklaşık 100 milyon lira bedel ile yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda toplamda 8 bin 750 metre yağmursuyu, 4 bin 200 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Meydan bölgesinde çok özel bir çalışmaya imza atan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa bir zaman içerisinde Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalat çalışmalarını tamamladı. Kahramanmaraş Caddesi'nde toplam 303 metre, Kunduracılar'da 380 metre, Uzunsokak'ta ise toplam 360 metre hat imalatı yapıldı. Kahramanmaraş ve Uzunsokak'ta ilgili firmalar tarafından doğal gaz ve telekomünikasyon hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm altyapı yenilenmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çok hassas bir çalışma yürüttükleri meydan bölgesindeki 37 sokağın abone bağlantılarının tamamladığını, bugüne kadar toplamda bin 20 abone bağlantısı gerçekleştirildiği kaydetti.

Kunduracılar Caddesi'nde de abone bağlantılarını bitirmek üzere olduklarını, doğal gaz firmasının devam eden çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Zorluoğlu, "Çalışmalara ilk başladığımız mahalle olan Beşirli'de tüm altyapı imalatlarımızı tamamlayıp yeni hattımıza ilk suyu verdik. Mayıs ayı içerisinde meydan bölgesindeki tüm altyapı çalışmalarımızı da tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2023 yılında da tüm Ortahisar'ın altyapısını değiştirerek, şehrimize en az yarım asır hizmet edecek içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapısını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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