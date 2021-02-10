Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak isale hattında çalışmalar devam ediyor

Trabzon içme suyu isale hattında ve içme suyu arıtma tesislerinde çalışmalar devam ediyor.

Trabzon içme suyu isale hattında ve içme suyu arıtma tesislerinde çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmeye ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam edildiği belirtildi.

Trabzon'a son dönemde yapılan su yapılarının artmasının şehrin kalkınmasında önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Trabzon içme suyu isale hattı inşaatında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2045 yılına kadar karşılayacak olan Trabzon içme suyu isale hattı inşaatında çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Yıldız, söz konusu iş kapsamında muhtelif çaplarda 53,40 kilometre çelik boru ve 33,76 kilometre düktil boru imalatının tamamlandığının altını çizerek, "12 deponun betonarme imalatı, 3 mevcut deponun rehabilitasyonu, 200 sanat yapısının betonarme ve mekanik imalatı ile 6 terfi merkezi betonarme imalatı tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldız, 91,5 kilometre uzunluğunda değişik çaplarda ve et kalınlığında çelik ve düktil borulardan oluşan isale hattında yüzde 90 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu projenin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir yatırımı daha bünyesine katacak olan Trabzon ilimizde, içme suyu isale hattının yanında yapımı devam eden günlük 200 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin de tamamlanması ile birlikte içme suyu sorunu da tamamen ortadan kalkmış olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı