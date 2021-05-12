Trabzon'un 2 ilçesinde daha vatandaşlara BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
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Trabzon'un 2 ilçesinde daha vatandaşlara BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Trabzon'un 2 ilçesinde daha vatandaşlara BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sürmene ve Araklı ilçelerinde BioNTech aşısının yapılmaya başlandığını belirtti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sürmene ve Araklı ilçelerinde BioNTech aşısının yapılmaya başlandığını belirtti.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısı yaptırılabilen yerler listesine 2 ilçenin daha eklendiğini ifade etti.

Vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyararak, aşının önemine değinen Usta, "Bugünden itibaren Sürmene ve Araklı devlet hastanelerimizi BioNTech aşı yapılabilen yerler listesine eklemiş olduk. Sıranız geldiğinde hangi aşıya erişebiliyorsanız hızlıca aşınızı olun lütfen." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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