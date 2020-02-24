Trabzon'un 102. kurtuluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

24.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:13

Trabzon'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı ve Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.



Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle kutlandı. Çelenk sunma törenine Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, il protokolü, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden kutlama etkinliklerinde ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen program ilgiyle izlendi. 102. kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri, günün anlam ve önemine ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere, Vali İsmail Ustaoğlu ve il protokolü tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trabzon'un kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.



Öte yandan, Trabzon Valiliği önünde yapılan Trabzon'un kurtuluş törenleri, uzun bir aradan sonra ilk kez Atatürk Alanı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlendi. - TRABZON

Kaynak: İHA