Trabzon Uluslararası Köpek Irkları Standartları Yarışmasında, Ödüller Sahiplerini Buldu-Hd

Uluslararası Köpek Irkları standartları yarışmasında, ödüller sahiplerini buldu

Trabzon'da Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından farklı ülkelerin ırk standartlarının yer aldığı 100 köpeğin katılımıyla 'Uluslararası Irk Standartları' yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada oluşturulan podyumda boy gösteren köpekler birincilik için yarıştı. Yarışmada dereceye giren köpekler unvan kazanırken köpek ırklarının standartları da belirlendi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beştaş Mahallesi'ndeki halı sahada, 21-22 Nisan tarihlerinde 'Uluslararası Köpek Irkları Standartları' yarışması düzenlendi. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışacak olan köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirildi. Düzenlenen yarışma öncesi sahipleri tarafından özenle hazırlanan köpekler, sahada juri önünde dolaştırılarak puan toplamaya çalıştı. Trabzon'a özgü ırk olan 'Zerdeva' köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyona farklı ırktan toplam 100 köpek katıldı.

DERECE EDEN KÖPEKLERE MADALYA VE MAMA

Organizasyon hakkında konuşan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Dr. Ümit Özkanal, her köpek için belirlenmiş uluslararası standartlar bulunduğunu hakemlerin de bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz, diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirerek derecelendirme yaptığını söyledi. Türkiye'de bulunan köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmayı amaçladıklarını da kaydeden Özkanal şöyle konuştu'Trabzon'da düzenlemiş olduğumuz bu 3'üncü yarışma. Bu yarışmalarda her şehre ulaşmaya çalıştık. Amacımız Türkiye'de bulunan köpek cinslerinin özellikle yörelerin köpek ırklarını tanıtmak ve onları ön plana çıkarmak. Burada birçok farklı ırk yarışacak. Dünyanın farklı ülke ırklarının yer aldığı köpekler yarışmada yer alacak. Buradaki yarışmada dereceye girenler Ulusal şampiyonluk aday unvanı verilecek aynı zamanda madalya, kupa ve mama ile ödüllendirilecek. Buradaki yarışma köpeklere unvan özelliği kazandırıyor. Biz köpeklerin tanıtılmasını, ırka en yakın, standarda en yakın köpeklerin üretilmesini sağlamak için çalışıyoruzö

ZERDAVA KÖPEĞİ STANDARTI BELİRLENDİ

Trabzon'a özgü ırk olan 'Zerdeva' köpeklerinin de tanıtıldığı ve standartlarının belirlendiği organizasyona katılan Trabzon Zerdeva köpeği Derneği Başkanı Serdar Ergün, de Tonya bölgemizde yetişen daha sonra da Maçka ilçesinde de yayılan endemik bir ırkımız zerdeva köpeği. Dünya literatüründe hiçbir köpek ırkı ile kan bağı yok. Biz bu ırkı 2013 yılında kurmuş olduğumuz bir dernekle uluslar arası platforma taşımayı planlıyoruz. İş köpeği sınıfında olan bir tür. Bölge insanının özelliklerini taşır; saldırgan, inatçı bir yapısı var. Bekçilikte çok iyi, küçük olmasına rağmen yürekli bir köpek türüdür. Zerdeva köpeğinin standardının belirlenmesi ve yazılması için burada çalışma yapılıyor dedi.

'IRKLARIMIZI TANIYORUZ'

Köpek yetiştiricisi Mehmet Ali Yıldız da köpek sahiplenmek isteyenlerin bu organizasyonda yer alması gerektiğini ifade etti. Yıldız, 'Burada yapılan organizasyon köpeklerimizin tanıtılması adına çok verimli oluyor. Buradaki başarılar köpeklerimize unvan kazandırıyor. Irklarımızı tanıtıyoruz. Heyecanlıyız ama köpeklerimizi ringe çıkarmaya alıştık. Başka illerde düzenlenen yarışmalara da katılıyoruz ben Amerikan Akıta ve Japon Akıta Irkı yetiştiriyorum. Köpek sahiplenecek olan kişilerin bu tür organizasyonlarda bulunması gerekiyor. Burada sadece köpeğin gösterişli güzel olması önemli değil. Önemli olan soy ağacının belli olmasıö diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER MUTLU

Yarışmada, Ilına Neinika'nin 'Pomeranian' cinsi Merliin adlı köpeği birinci seçildi. Organizasyona İstanbul'dan gelerek katılan ve irincilik kupasını kaldıran Ilına Neinika, Heyecanlıydık. Ama birinci olduk. Şu an kendimizi çok mükemmel hissediyoruz ifadesinde buldu. Yarışmada 'Doberman' cinsi köpeği ile ikinciliği elde eden Can Anakaş Çok heyecanlıyız. İki yıldır yarışmalara katılıyoruz. Bu tür organizasyonlar köpek severler için çok yararlı diyerek köpek sevgisine dikkat çekti. Köpek eğitmenliği yapan Sefa Kalbur ise 'Sheltie' ırkı köpeği ile yarışmada üçüncülüğü aldı. Dereceye giren köpeklerin Türkiye Şampiyonası'na katılacağı belirtilen yarışmada, başarı elde eden köpekler kupa ve mama ile ödüllendirildi.