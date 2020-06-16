Trabzon Ulaşım Master Planı bilgilendirme toplantısı yapıldı Trabzon Ulaşım Master Planı Bilgilendirme Toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Trabzon Ulaşım Master Planı Bilgilendirme Toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Trabzon'un ulaşım sorununun masaya yatırıldığı toplantıya Ortahisar Belediye Bakanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, meclis üyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri, KTÜ öğretim üyeleri ile kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.

Trabzon'un en önemli sorunlarının başında yer alan ulaşım konusunu çözmek için start verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu "Bugün hakikaten Trabzon için önemli bir gün. Göreve başladığım günden itibaren Trabzon'da çok konuşulan bir meseleyi inşallah bugün masaya yatırıp startını veriyoruz. Ulaşım ve trafik anlamında oldukça sorunlu bir şehir Trabzon. Halkımıza şehrin sorunlarını sorduğumuzda, ulaşım meselesi hep ilk sıralarda çıkıyor. Bu meseleye bir bütün olarak bakacak, bilimsel verilerle tartışacak ve çözüm noktasında öneriler ortaya koyacak Ulaşım Master Planı için bugün ilk adımı atmış oluyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin bütün meseleleri için çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Çözüm noktasında ilçe belediye başkanları ve diğer dinamiklerle yoğun bir gayret içerisinde çalışıyoruz. ve geçtiğimiz yıldan itibaren yaptığımız projeleri hayata geçirmeye başladık. Bunun da şehrimiz farkına varıyor. Projelerimizi tek tek yatırım olarak hayata geçirdiğimizde daha da yaşanabilir bir Trabzon'u el birliği ile gerçekleştireceğiz" dedi.

"Dolmuş modernizasyonu yıl sonunda tamamlanacak"

1 yıllık görev süreleri içerisinde ulaşım alanında yaptıkları önemli çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Başkan Zorluoğlu "Dolmuş dönüşümü Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan ve çözüm bekleyen konuydu. Trabzon'da 2002 yılından itibaren hizmet veren dolmuşlarımızın artık halkımızın beklediği konforu ve güvenliği sağlamadığı açıktı. Bu çerçevede günler süren toplantılar yaptık. Neticesinde Trabzon'da 729 olan dolmuş sayısını 689'a düşürdük. 40 dolmuşu da 80 tane taksiye dönüştürdük. 689 dolmuşumuzu da 12+1 şekline dönüştürdük ve engellilerin kullanımına uygun hale getirdik. Dolmuşların denetimi, şoför olan arkadaşların eğitimi ve sertifika verilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi aktif şekilde rol alacak ve bu sistemi yakından denetleyecek. Yeni dolmuşlarımız konforlu olacak. Klima, havalandırma gibi sıkıntılar ortadan kalkacak. Her dolmuşta güvenlik kamerası olacak. Bu süreç henüz tamamlanmış değil. Pandemi nedeniyle bir kaç ay sarkmakla birlikte bu yıl sonuna kadar kurduğumuz sistem bütünüyle hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

Akçaabat'ta da dolmuş modernizasyonu ile ilgili de karar alındığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Akçaabat ile ilgili dönüşüm kararını geçtiğimiz günlerde UKOME'de aldık. Orada da yerelden gelen talep doğrultusunda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Aldığımız karar gereği 291 tane minibüs 40 adet 25+30 ve 25 tane de 17+1 otobüse dönüşecek. Süreç devam ediyor. Oradaki hak sahiplerinin yüzde 51'i öneriyi destekler ve muvafakatnamesini bize getirirse, inşallah Akçaabat'la ilgili olarak da büyük bir reform gerçekleşmiş olacak. Akçaabat'taki reform merkezden daha farklı olarak otobüs şekline dönüyor. Otobüsler kartlı sistem ve Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışacak" ifadelerini kullandı.

"Şehrin doğusundaki trafik sorunu tarih olacak"

Şehrin doğu bölgesinin ulaşım ve trafik problemini çözecek proje hakkında da bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Eski Ulaştırma Bakanımız Cahit Turhan Bey'in açıkladığı bizim de defalarca kamuoyu ile paylaştığımız bu projenin hayata geçmesi Sayın Milletvekillerimizle, siyasilerimizle ve şehrin dinamikleri ile birlikte ortak başarılan bir iştir. Bizim güney yolu doğrudan sahil yoluna bağlanmıyor. Erzurum'dan gelen yolun sahil yoluna bağlanması, şehirde uzun zamandır beklenen bir konuydu. Nihayet bunu hayata geçirdik. Şimdi Bulak mevkiinden tünelle Trabzon Limanı'ndaki yonca kavşağına bağlanacak çok önemli bir çalışma başladı. Bir taraftan Bulak tarafından tünel çalışması başladı, bir taraftan da limanın hemen doğusunda yonca kavşak çalışması için dolgu başladı. İnşallah tamamlandığında Değirmendere'deki bu yoğun trafik meselesi tarih olacak. Ayrıca oradan Boztepe'ye ve Çukurçayır'a doğrudan bağlantılar yapmak suretiyle şehrin doğrusundaki trafik meselesini büyük oranda çözmüş olacağız. Şu anda Değirmendere'de bu çalışma başladı" dedi.

Trabzon trafiğinin tıkandığı noktalardan birinin de Çömlekçi Tüneli olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu şunları söyledi:

"İki taraftan da uzun kuyruklar oluşuyor. Tünelin Moloz tarafından yeni tünel açmak suretiyle çift tüp, Çömlekçi'nin diğer tarafından Temel Araz Kuran Kursu'nun olduğu bölgeden çıkarıp sahil yoluna bağlamak suretiyle inşallah orada da kesintisiz bir sahil yoluna şehrimizi kavuşturuyoruz. Bunun da projesi onaylandı ve iş yakında başlıyor. Kanuni Bulvarı'nda epey ilerleme katedildi. Geçtiğimiz günlerde yeni bir kısmını daha açtık. Şehrin batısı ile doğusunu üst hattan birleştiren bir vizyon proje. İnşallah kısa sürede tamamlanması için yoğun gayret içindeyiz. Ulaştırma Bakanlarımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Trabzon'un trafiği anlamında üst kotların aşağı inmeden ulaşımını sağlayacak, birleştirecek çok önemli proje tamamlandığında artık Değirmendere'den Boztepe'ye doğrudan meydana gelmeden kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak."

"Şehrin merkezinde yeni otoparklar hayata geçiriyoruz"

Otopark konusuna çok önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tanjant üzerindeki otoparkımızı 1 ay içerisinde tamamlandığımızda 311 araçlık yeni otoparkımız faaliyete geçmiş olacak. Hafta sonları park problemi olan Botanik Park'ın bir bölümüne 140 araçlık yeni otopark yaptık ve hizmete açtık. İskenderpaşa otoparkının kapasitesini iki katına çıkaracağız. Pazarkapı'da toplam 700 araçlık bir otoparkın ihalesini de bu sene gerçekleştiriyoruz. Onu tamamladığımızda moloz civarındaki araç keşmekeşi ortadan kalkmış olacak. Kadınlar Pazarı'nın hemen karşısında üstü açık otopark olarak kullanılan alanın alt kısmında kapalı bir otoparkla ilgili olarak da Koruma Kurulu'ndan izin çıktığında projeyi hayata geçireceğiz. Kadınlar Pazarı'nda da yine 50-60 araçlık otopark projenin içerisinde var. Cudibey Okulu ve Öğretmenevi projesi tamamlandı. Mevcut Cudibey Okulu ve öğretmenevinin olduğu alan Büyükşehir Belediyesine geçiyor. Orayla ilgili proje çalışmasını başlatıyoruz. Oranın da bir bölümünde otopark imkanı sağlayacağız. Şehrin merkezinde çok sayıda yeni otopark hizmeti verecek alanlar oluşturuyoruz."

"Farabi ve KTÜ yolunu sahil yoluna bağlayacağız"

Kalkınma Mahallesi ve Üniversite civarının da ulaşım anlamında sıkıntılı bir bölge olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu "Bölgedeki kafeler nedeniyle de ambulansların geçişine bile sıkıntı oluşturacak kadar problemli bir yoğunluğa sahip. Burayla ilgili KTÜ Farabi Hastanesi yolu ile KTÜ A kapısı yolunun sahil yoluna bağlanması konusunda KTÜ ile bir protokol yaptık. Proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Dere ıslah çalışmasını DSİ ile sürdürüyoruz. 550 metre uzunluğa 10 metre genişliğe sahip çift yönlü olarak projelendirdik ve ihale aşamasına geldik. Bizim tahminiz 8-9 milyon maliyetle 2021 yılında tamamladığımızda alternatif yol olarak Sahil ile KTÜ arasında meseleyi tam çözecek değil ama rahatlatacak bir proje olarak güzel bir dokunuş olacak" diye konuştu.

"Bu süreci birlikte yürütelim"

Toplantının sonunda Ulaşım Master Planı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şartnamedeki ufak tefek eksikleri de tamamlandığımızda temmuz ayında ihale gününü almış olacağız. Bu şekilde Trabzon'un mekansal ve ticari yapısına, imar durumuna en uygun çözümler üretecek Ulaşım Master Planı'na 1 veya 2 yıl içinde kavuşmuş olacağız. Master planlar şehir tarafından sahiplenerek hazırlanırsa uygulanabilir olur. Şehir sahip çıkmazsa, o takdirde bunlar güzel kitaplar olarak raflara konur ve uygulama kabiliyeti olmaz. Ben daha en baştan istirham ediyorum ki bu süreci birlikte yürütelim. İhalesini yapıp işe başladığımızda özellikle üniversitelerimizden, ilgili meslek odası ve STK'lardan Trabzon Ulaşım Master Planı'na özel ilgi göstermelerini rica ediyorum. Trabzon'un önümüzdeki 15 - 20 yılık sürecini hayal ettiğimiz, aynı zamanda çözümleri ortaya koyduğumuz bir plan olacak. Şehir ne kadar sahiplenirse plan o kadar kaliteli olacak, plan ne kadar kaliteli olursa uygulaması da şehre o kadar çok katkı sağlayacak."

Başkan Zorluoğlu'nun konuşmalarının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından katılımcılara Ulaşım Master Planı sunumu yapıldı. Sunumun ardından katılımcılar master planla ilgili görüşlerini bildirdi. Toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu soruları cevaplandırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA