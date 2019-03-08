Trabzon'u Marka Şehir Yapmaya Talibiz"

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, "Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, bir 21. yüzyıl şehri, gerçek bir büyük şehir yapmaya talibiz." dedi.

Zorluoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, Trabzon'a belediye başkan adayı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Trabzon'a hizmet etmenin kendisi için bir onur olacağını işaret eden Zorluoğlu, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Zorluoğlu, yaklaşık 3 aydır sahada vatandaşlarla bir arada olduklarını vurgulayarak, bu süre içinde de kentin sorunlarına özel çözümler içeren projeler hazırladıklarını ifade etti.

Yerel yönetimde Trabzon'a hizmete talip olduklarını aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'un güzelliğine güzellik katmaya talibiz. Trabzon'u daha da büyütmeye, kalkındırmaya talibiz. Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, bir 21. yüzyıl şehri, gerçek bir büyük şehir yapmaya talibiz. Yeni ulaşım ağları, turizm ve çevre altyapıları, kentsel dönüşüm, tarihi mekanların restorasyonları, yeni yaşam alanları, rekreasyon alanları, sanatsal ve kültürel faaliyetler, yeni istihdam imkanları ile yepyeni bir Trabzon hayal ediyoruz."

Zorluoğlu, her kesime dokunarak daha mütebessim ve mutlu bir Trabzon inşa emek istediklerini dile getirdi.

Sadece yol, kaldırım, köprü, bina yapan bir belediye olmayacaklarını işaret eden Zorluoğlu, "Biz yeni yönetim anlayışımızı tüm teşkilatımızda hakim kılarak, işi görülsün görülmesin, belediyenin kapısından içeri giren herkesi mutlu bir şekilde oradan uğurlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği hedefini de ancak bu şekilde yakalayabileceğimize inanıyoruz."dedi.

"Opera binası, Trabzon'da yapılacak kültür ve sanat merkezinde yeniden hayat bulacak"

Zorluoğlu, kentin en önemli sorunlarından ulaşım ve trafiğe yönelik projeleri hakkında da bilgilendirmede bulunarak, bir ulaşım master planı yapmayı planladıklarını kaydetti.

Yol ve tünel çalışmaları, trafiğe özel dokunuşlar, yeni otobüs terminali, raylı sistem gibi devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Zorluoğlu, turizmi 12 aya yayarak, yeni turizm destinasyonları oluşturacaklarını ifade etti.

Zorluoğlu, Altındere Vadisi'nde, Hıdırnebi Yaylası'nda ve Uzungöl Solaklı Vadisi'nde turizme dönük yapmayı planladıkları çalışmaları da anlatarak, 1958 yılında yıkılan opera binasının Trabzon'da yapılacak kültür ve sanat merkezinde yeniden hayat bulacağını belirtti.

Sanatın her alanını ön plana çıkaracaklarını aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Müzikten tiyatroya, resimden edebiyata, heykeltıraştan sinemaya, sanatın her sahasında öne çıkan Trabzonlu sanatçılarla Trabzon halkını buluşturacağız. Marka şehre, marka projeler diyoruz. Bunlardan bir tanesi 'Vadi projesi' diyoruz. Tabakhane ve Zağnos bunlar kendi başına marka. Bu vadilerde çok önemli çalışmalar yapıldı, emeği geçenlerden Allah razı olsun ama eksik kalan bir şey var. Bizim onu tamamlamamız lazım. O vadileri insanımızla buluşturmamız lazım. Orada gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza hitap edecek onları oraya taşıyacak özel dokunuşları orada gerçekleştirmemiz lazım. Oraları bir kültür sanat aksı olarak da değerlendirmemiz, oralarda eğlence, dinlenme mekanları da oluşturmamız lazım."

Bir diğer önemli markanın da "Hisar Tarih Şehri" olduğunu anlatan Zorluoğlu, "Pazarkapı'dan Komnenos Sarayı'na kadar kesintisiz yürüyüş yolu ve kültürümüzün kaybolmaya yüz tutmuş çeşitli geleneksel sanatlarının icra edilebileceği çarşılar, tarihi dokuya uygun butik, yeme içme mekanlarıyla inşallah eski Trabzon'u yeni bir bir yüze kavuşturacağız. Hisar ve vadi bizim çok önemli iki marka projemiz." diye konuştu.

"Yeni ticari alanları oluşturmak istiyoruz"

Trabzon'a "bordo-mavi" adı altında yeni bir kent meydanı kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Orada yeni ticari alanları oluşturmak istiyoruz. Otobüs durakları için uygun parklar hazırlamak istiyoruz. Trabzon'da hasır işi, telkari, kazaziye bunlar çok yaygın ve bu sanatlar çok kıymetli. Biz bu bordo-mavi meydanın bir köşesinde bir mücevher kent oluşturmak istiyoruz. Burada üretim olsun istiyoruz. Gelen yerli yabancı turistler bu ustaları görsün, bu işin nasıl yapıldığını görsün, ilgi göstersin istiyoruz. Aynı mekanın bir başka bölümünde orada üretilen mücevherin satışa sunulmasını arzu ediyoruz. Hedefimiz böyle bir mücevher kenti orada inşa etmek."

Zorluoğlu, projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanıyla paylaştıklarını ve destek sözü de aldıklarını belirtti.

Programda, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım da bir konuşma yaptı. Programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, ilçe belediye başkanları, eski yöneticiler, diğer ilgililer ve partililer katıldı.

Kaynak: AA