Trabzon'u 10 yılda 15,5 milyon kişi ziyaret etti

11.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:16

Doğa ve inanç turizmi açısından Sümela Manastırı ile Uzungöl gibi Türkiye'nin ve dünyanın önemli değerlerinin bulunduğu Trabzon, son 10 yılda 12 milyon 140 bin 466'sı yerli, 3 milyon 392 bin 465'i yabancı olmak üzere 15 milyon 532 bin 931 turisti konuk etti.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti 2010 yılında 508 bin 517'si yerli, 90 bin 412'si yabancı olmak üzere 598 bin 929 kişi ziyaret etti.

2013 yılında 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısı, 2014'te 1 milyon 669 bin 84'e, 2016'da 2 milyon 150 bin 50'ye, 2017'de ise 2 milyon 190 bin 143'e ulaştı.



Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları sayesinde kente ilgi her yıl arttı.

Trabzon'a, 2019'da 606 bin 251'i yabancı, 1 milyon 53 bin 810'u yerli olmak üzere 1 milyon 660 bin 61 turist geldi. Geçen yıl, yerli turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldığı, yabancı turist sayısının ise yüzde 7,7 arttığı görüldü. Kentin geçen yıl turizmden elde ettiği gelir 363 milyon 750 bin 600 dolar oldu.

Trabzon'u 2010-2019 döneminde 12 milyon 140 bin 466'sı yerli, 3 milyon 392 bin 465'i yabancı olmak üzere 15 milyon 532 bin 931 turist ziyaret etti.

Geçen yıl Trabzon'a 1546 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildi. Kente yapılan yurt dışı uçak seferi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 arttı. Uçuşların 519'u Suudi Arabistan, 241'i Almanya ve 233'ü Birleşik Arap Emirliklerinden yapıldı.

Müze ve ören yerleri ile korunan alanları 3,6 milyon kişi gezdi

Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını 2 milyon 510 bin 700 kişi ziyaret etti.

Geçen yıl 1 milyon 911 bin 940 kişiyi ağırlayan Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 343 bin 992 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 63 bin 278 ziyaretçi ile Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.

Beşikdağ Tabiat Parkı'na 50 bin 765, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 48 bin 674, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 32 bin 232, Kadıralak Tabiat Parkı'na 29 bin 687, Çal Camili Tabiat Parkı'na 20 bin 807, Görnek Tabiat Parkı'na da 9 bin 325 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Müze ve ören yerleri kapsamında ise Atatürk Köşkü'nü aynı dönemde 424 bin 398 turist ziyaret etti. Bu dönemde Sümela Manastırı 222 bin 124 turiste ev sahipliği yaparken, Çal Mağarası 160 bin 627, Ayasofya 121 bin 649, Trabzon Şehir Müzesi 61 bin 811, Trabzon Tarih Müzesi 36 bin 500 ziyaretçiye kapılarını açtı.

Beşikdüzü teleferiğini 27 bin 724 yerli ve yabancı turist kullanırken, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ni 20 bin 609, Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni 8 bin 984 ve İpekyolu Müzesi'ni 5 bin 301 kişi gezdi.

Böylece müze ve ören yerleri toplamda 888 bin 542 yerli, 201 bin 185 yabancı olmak üzere 1 milyon 89 bin 727 turiste ev sahipliği yaptı.



İl Kültür Turizm Müdürlüğünce yaklaşık 2 yıl önce hizmete alınan "Alo Turizm Çağrı" hattında ise yıl boyunca 4 bin 804 yerli, 1398 yabancı olmak üzere 6 bin 202 kişinin çağrısına cevap verildi.

Trabzon'u tanıtan "www.homeoftrabzon.com" web sayfasına geçen yıl Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Almanya, Fransa, Gürcistan ve Mısır başta olmak üzere 107 ülke kullanıcıları tarafından 114 bin 860 kez görüntüleme sağlandı.

Kaynak: AA