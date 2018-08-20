Trabzon Trabzon'da Vatandaşların Su Çilesi Hd

Trabzon'da vatandaşların su çilesi

TRABZON'un Düzköy ilçesinde eski şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 250 haneli yaklaşık bin nüfuslu Doğankaya Mahallesi'ne 1 aydır su verilemiyor. Çeşmelerden bidonlarla taşıdıkları veya satın aldıkları hazır sularla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar yaz sıcaklarında çektikleri susuzluk çilesine çözüm bulunmasını istiyor.

Düzköy ilçesinin 250 haneli bin nüfuslu Doğankaya Mahallesi'nde şebeke hattında arıza meydana gelince sular kesildi. Bir aydır suyun akmadığı mahallede vatandaşlar taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Vatandaşlar, evlerine marketlerden satın aldıkları suyun yanı sıra, çeşme, mezra ve derelerden bidonlarla su taşıyor. Çeşme başlarında sıra bekleyen vatandaşlar, susuzluk çilesine çözüm bulunmasını istiyor.

'KOKMAYA BAŞLADIK'

Sular akmadığı için duş bile almakta zorlandıklarını anlatan Şerafettin Civelek, neredeyse kokmaya başladıklarını söyledi. Civelek, 'Buradaki su sorunu 5 yıldır devam ediyor ama özellikle bu yıl zirveye çıktı. İnsanlar suyunu bir şekilde bakkaldan alarak kaynak sularından taşıyarak temin ediyor. Binlerce büyükbaş hayvan var. Hayvanlarımıza bakmak ve tarlalarımızı sulamak için su bulmak imkansız hale geldi. Duş alabilmek için Trabzon merkezdeki evime gidiyorum çünkü bir süre sonra kokmaya başlıyoruz. Bir çözüm üretilmesini bekliyoruzö dedi.

Su şebeke hatlarının sağlıksız olduğunu anlatan Mustafa Sürül de Marketlerden su alıyoruz eve gidiyoruz. Şimdi kurbanlar kesilecek su yok. Zaten akan azıcık su da çok sağlıksız durumda. Biz o sağlıksız suya bile razıyız. Ama o da akmıyor. Yetkililer artık bizi fark etsinlerö diye konuştu.

'BÖYLE REZİLLİK OLMAZ'

Yıllardır su sorununa çare bulunmadığını ifade eden Safiye Civelek ise 20 gündür sularımız akmadı. Ben şeker tansiyon hastasıyım. Midemden ameliyat oldum. Bir geldim ki su yok. 12 yaşında bir çocukla geldim buraya aşağıdan çeşmeden yukarıya su taşıyor. İlçede her yere su geliyor da bu mahalleye su gelmiyor. Yıllardır su sorunu çekiyoruz ama eskiden en azından geceleri su akardı bazen. Şimdi o da yok; ne çamaşır ne de bulaşık yıkayamıyoruz. Böyle rezillik olmaz diyerek tepkisini dile getirdi.

'SORUN GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR'

Su sorunu olmaması gereken yörede bulunduklarını belirten Gülali Yılmaz ise şöyle dedi

Yaz tatillerinde çocuklarımız ve eşimle beraber buraya geliyoruz. Ama bizim için bir çileye dönüşüyor tatil. İçme suyunu bir şekilde tedarik ediyoruz. Ama yaşamımızı idare eden diğer su ihtiyaçlarımızı giderme noktasında çaresiziz. Mahallenin nüfusu çok fazla. Su sorunu olmaması gereken bir yerde yaşıyoruz. Halen burada dedelerimizin döşediği su kanalları kullanılıyor.Gerekli yerlere başvurular yapılıyor ama ilgilenen yok. Bayramda buranın nüfusu 3'e katlanıyor. Sorun gittikçe büyüyor artık buna 'dur' denilmesi gerekiyor

Bu arada mahallenin su şebeke hattının çok eski olduğu ve hasar gördüğü, belediye tarafından projesi hazırlanan su şebekesinin yenilenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.