Trabzon Trabzon'da Sel ve Heyelan; Karayolu Ulaşıma Kapandı Hd

Trabzon'da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (2)

MAHALLEYİ SEL SULARI BASTI

Trabzon'da etkisini artıran sağanak, Akçaabat ilçesinde sel ve heyelana neden oldu. İlçenin Derecik Mahallesi'ndeki bazı yollar sel ve heyelan sonucu ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı. Yağışlar sonucu, 5 katlı bir apartmanın yanından akan sel suları caddeyi sular altında bıraktı. Bir otomobilde sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı. Selde park halindeki bir otomobil de bir süre sürüklendi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zorluk yaşadı, apartman altlarına sığındı.

YENİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Doğu Karadeniz'de halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kgmetrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.