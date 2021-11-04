Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren başkanlığında TTSO'da düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat'ın batısından Akyazı'yı geçecek şekilde güney çevre yolu ilk etap çalışmasını başlattıklarını söyledi.

Zorluoğlu, Arsin'de yapılması planlanan Yatırım Adası konusunda kurumlar arasında yoğun bir çalışma yürüttüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bir proje çalışması devam ediyor. Tabi ortaya rakamlar, bir takım maliyetler çıkıyor. Bunun hangi usulle yapılması gerektiği konusunda tartışmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanımızla da bu konuyu değerlendirme fırsatı bulduk. Elbette bu proje bizim vizyon projelerimizden bir tanesidir. Şehir olarak bütün siyaset kurumlarıyla birlikte, sadece hükümet olarak söylemiyorum, şehrin bütün dinamikleriyle birlikte sahiplendiğimiz bir projedir. Bu projenin Trabzon'da hayata geçirilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bazen basında, kamuoyunda, 'acaba bu proje sekteye mi uğradı, bundan vaz mı geçiliyor?' gibi bir takım sözler duyuyorum. Ama bunlar doğru değil. Biz kararlı şekilde bu projenin Trabzon'da hayata geçirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise Samsun-Sarp Otoyolu Projesinin bir an önce hazırlanması gerektiğini, bu projenin orta ve uzun vadede hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

Ulaşım Master Planı'nın ele alınmasının şehir ve bölge adına önemli bir adım olduğuna değinen Hacısalihoğlu, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüğümüzde Samsun-Sarp Otoyolunun hayata geçmesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirttiler. Zaman zaman Samsun-Sarp hızlı treni de gündeme geliyor. Otoyol ve hızlı tren güzergahları korumalı alanlardır. Fizibilite planlarına baktığımızda otoyolların daha acil yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da son yıllarda gelişen Körfez turizmi ile birlikte pek çok insanın kazanç sağladığına dikkati çeken TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren de şehrin daha fazla turiste ev sahipliği yapma konusunda Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaların değerli olduğunu ifade etti.

Eren, belediyenin, insanların evlerinde olduğu pandemi sürecini avantaja çevirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an Trabzon'da yeni terminal projesi, Ganita gibi pek çok plan ve proje ile ilgili çalışma yapılmaktadır. Şehri ortak akıl ile yönetmek vurgusu şahsımın, oda yönetim kurulu başkanlığı döneminde üzerinde sıkça durduğu bir husustur. Dünya Ticaret Merkezi'nin çalışmaları, Yatırım Adası gibi pek çok proje ve konuda odamızın çözüm paydaşı olan Büyükşehir Belediyemizin yapmakta olduğu çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladığı projeler bizleri heyecanlandırmakta, daha güzel bir Trabzon için umutlandırmaktadır."

Konuşmaların ardından, Eren ve Hacısalihoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na plaket sundu.

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