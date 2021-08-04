Trabzon Ticaret Borsasından "fındıkta erken hasadın verim kaybına neden olacağı" uyarısı
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Trabzon Ticaret Borsasından "fındıkta erken hasadın verim kaybına neden olacağı" uyarısı

Trabzon Ticaret Borsasından 'fındıkta erken hasadın verim kaybına neden olacağı' uyarısı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, fındıkta erken hasadın tonda en az 2 bin lira zarar anlamına geldiğini bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu, fındıkta erken hasadın tonda en az 2 bin lira zarar anlamına geldiğini bildirdi.

Karabinaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 ürünü fındığın toplanma tarihlerinin sahil kesiminde en erken 7 Ağustos olarak belirlenmesine rağmen, bir kısım üreticinin bahçeye bu tarihten önce girerek hasada başlamasının üründe büyük zarara yol açacağını belirtti.

Fındığın olgunlaşma aşamasının en kritik döneminde olunduğuna dikkati çeken Karabinaoğlu, bazı üreticilerin acele ederek toplamaya başlamasının hem kalitede hem de verimde azımsanmayacak kayba, dolayısıyla ekonomik zarara sebep olacağını aktardı.

Karabinaoğlu, erken hasadın fındıkta buruşuk oranını yükselterek yer yer 2-3 randıman kaybına, ayrıca miktar bazında da azalmaya sebep olduğunun altını çizerek, "Ortalama 1-1,5 randıman düşüklüğü ile meydana gelen verim kaybının üreticiye zararı, kilo başına en az 2 lira civarında olacaktır. Bunu bir ton fındık üzerinden hesapladığınızda 2 bin liralık ekonomik kayıp demektir. Bu hem üreticinin hem de bir ihracat ürünü olduğu için ülkenin kaybı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticilerin, ürün tam olgunlaşmadan acele ederek bahçeye girmelerine anlam veremediklerini belirten Karabinaoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri bu konuda üreticilerimizi sürekli uyarıyoruz. Borsa olarak bunun için kampanyalar bile yaptık. Ancak tüm bunlara üreticilerin önemli bir kısmı kayıtsız kalmaya devam ediyor. Fındığı daldan değil, tam olgunlaşıp döküldüğü için yerden toplama işçilik maliyetini bile azaltıyor. Bir işçi daldan arazi şartlarına göre günde 20-50 kilogram fındık toplayabilir. Ancak toplama işlemi yerden yapıldığında bu miktar 70-120 kilograma kadar çıkabiliyor. Ayrıca tam olgunlaşmış fındık daha erken kuruyor, patoza daha rahat vuruluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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