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Cumhurbaşkanı, Trabzon, Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsasından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmemiş tek karış toprak bırakmama' çağrısını değerlendirdi.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
Trabzon Ticaret Borsasından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmemiş tek karış toprak bırakmama' çağrısını değerlendirdi.

Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir süre önce çiftçilere yönelik ekilmemiş tek karış toprak bırakılmaması yönünde çağrıda bulunduğunu, ardından Tarım ve Orman Bakanlığının da devlete ait arazilerin üreticilere ekim için ücretsiz kiralanabileceğini açıkladığını belirtti.

Toprak ve enerjinin geleceğin en önemli ve avantajlı sektörleri arasında ilk sıralarda yer alacağına işaret eden Ergan, Türkiye'nin de sahip olduğu topraklar, yer altı ve üstü kaynaklarla dünyanın en elverişli coğrafyaları arasında yer aldığını vurguladı.

Ergan, Türkiye'nin bu özelliklerini bugüne kadar istenilen ölçüde avantaja çeviremediğine değinerek, "Ancak bunun artık, 'böyle gelmiş, böyle gider' anlayışı ile sürmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'salgının ardından dünya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek geleceği ve gerçeği işaretlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplum olarak tarımda verim ve kaliteyi ön plana çıkararak plan ve projelerin buna göre dizayn edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ergan, tarım sektöründe bunu gerçekleştirecek kişi ve kesimlere azami düzeyde destek verilmesinin önemine değindi.

"Fındıkta ürüne destek verilmeli"

Ticaretin ve ihracatın daraldığı bu zor dönemde fındık ihracatının ise arttığını vurgulayan Ergan, şunları kaydetti:

"Bu sektöre verilecek her teşvikin fazlası ile getirisi olacağını göstermektedir. Bu vesile ile devletin de fındıkta desteği artık toprağa değil, bu toprakta üretilecek ürüne vermesi lazımdır. 2009'dan beri uygulanan alan bazlı destek, miadını doldurmuştur. Destek ve teşvik, kalite ile birlikte üretimi artırana verilmelidir. Dünyanın tarımda gelişmiş ülkeleri de bunu böyle yapıyorlar. Fındıkta da çok üretip, çok satma hedefine yönelik politikaları hayata geçirme zamanı çoktan gelmiştir."

Ergan, 720 bin hektarlık fındık bahçesinde yıllık 650 bin ton kabuklu fındık üretimini, yılda en az 1 milyon 500 bin tona çıkarmak istediklerini belirterek, "İhracatımızı da ilk etapta 500 bin ton iç fındığın üzerine çıkarıp 2023 için konulan 4 milyar dolar ihracat hedefinin üzerine taşımalıyız. Bizler Cumhurbaşkanımızın çağrısına, 'fındık bahçelerinde çok üretip çok toplayalım, çok satalım, çok kazanalım' diyerek iştirak etmeyi hedef ve görev edindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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