Trabzon Ticaret Borsasında ocak-şubat döneminde işlem hacmi yüzde 10 arttı
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Trabzon Ticaret Borsasında ocak-şubat döneminde işlem hacmi yüzde 10 arttı

04.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:10
Trabzon Ticaret Borsasında ocak-şubat döneminde işlem hacmi yüzde 10 arttı

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) ocak-şubat ayı işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi.

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) ocak-şubat ayı işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, borsada bu yılın ilk iki ayında 736 milyon 19 bin 106 liralık ürün işlem gördü.

Borsada 2020'nin aynı döneminde 670 milyon 746 bin 253 liralık ürün işlem görmüştü. Böylece işlem hacmi söz konusu dönemler itibarıyla yaklaşık yüzde 10 arttı.

TTB'de ocak-şubat döneminde işlem gören ürünlerin 468 milyon 957 bin 35 liralık kısmını fındık satışları oluşturdu. İkinci sırada 209 milyon 683 bin 628 lirayla çeşitli gıda maddeleri yer aldı.

Borsada, yaş çay yaprağı, hububat ve mamulleri, canlı hayvanlar ve ham deri de işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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