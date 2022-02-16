Trabzon Ticaret Borsasında işlem hacmi ocakta yüzde 35 arttı

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) Ocak 2022 işlem hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artış gösterdi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, borsada bu yılın ilk ayında 665 milyon 328 bin liralık ürün işlem gördü.

Borsada, Ocak 2021'de 475 milyon 354 bin liralık ürün işlem görmüştü. Buna göre, 2022 yılı ocak ayının işlem hacmi yüzde 35 arttı.

TTB'de bu yılın ilk ayında işlem gören ürünlerin 422 milyon 63 liralık kısmını fındık alım ve satışları oluşturdu. İkinci sırada 207 milyon 509 bin lirayla çeşitli gıda maddeleri yer aldı.

Borsada, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar ve çeşitli maddeler de işlem gördü.