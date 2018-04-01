Trabzon Ticaret Borsası'nda Ergan'ın Listesi Kazandı
Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) yapılan seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkanı Eyyüp Ergan'ın yer aldığı liste yeniden seçildi.
Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) yapılan seçimlerde mevcut yönetim kurulu başkanı Eyyüp Ergan'ın yer aldığı liste yeniden seçildi.
TTB'de düzenlenen seçimlere, mevcut TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile Sebahattin Aslantürk, başkanlık için aday oldukları listelerle yarıştı.
Borsaya kayıtlı 193 üyeden 156'sının oy kullandığı seçimlerde, Eyyüp Ergan 81, Sebahattin Aslantürk ise 73 oy aldı.
Seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından toplanacak 14 üyeli TTB Meclisi, ayrıca yapacağı seçimle meclis başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek.