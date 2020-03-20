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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsası başkanları ekonomik paketi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi olumlu bulunurken, genelde 3 aylık dönemi kapsayan tedbir ve teşviklerin Korona virüsün olumsuz seyri de hesaba katılarak daha uzun vadeli olarak da şimdiden planlamasının yapılması istendi.

20.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Trabzon Ticaret Borsası başkanları ekonomik paketi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi olumlu bulunurken, genelde 3 aylık dönemi kapsayan tedbir ve teşviklerin Korona virüsün olumsuz seyri de hesaba katılarak daha uzun vadeli olarak da şimdiden planlamasının yapılması istendi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan yaşanan gelişmeler, alınan tedbirler ve açıklanan istikrar kalkına paketi ile ilgili olarak yaptıkları değerlendirmelerde, özellikle ihracattaki muhtemel daralmaya ve bunun getireceği üretim azalması ile istihdam sıkıntısına dikkat çektiler.

Sebahattin Arslantürk, sınır kapılarının kapanmasının ister istemez ihracatı olumsuz etkileyeceğini, bunun da işletmelerin üretimi kısarak istihdam sınırlamasına gitmelerine neden olacağını ifade ederek "İstihdamda daralmayı toplumun sosyal yapısında hasara yol açmaması için mutlaka giderecek tedbirler almalıyız. Pakette kısmı olarak bu tedbirler var. Ancak tüm kesimler el ele verip, fedakarlıklar yaparak oluşan sosyo-ekonomik hasarı asgari hasarlı atlatabilmek için çaba göstermeliyiz. Devletin tedbirleri alıp, teşvik ederek istikrarlı ve kalıcı politikalar izlemesine meydan vermesi gerekiyor. Bugün zorunlu olarak dışarıya kapanan kapılar, ister istemez ihracatımıza olumsuz yansıyor. İhracatta yaşayacağımız bu daralma ve azalma içeride üretim ile istihdama da olumsuz yansıyacaktır. Öncelikle ve özellikle ihracat ve buna yönelik üretim de son yıllarda yakaladığımız ivmeyi kaybetmemiz lazım. Bugünkü geçici olumsuzların da bu olumlu gidişatı etkilememesi, ya da asgari düzeyde olabilmesi için çaba göstermeliyiz" dedi.

Açıklanan paketin yaşanabilecek krizi tamamen çözeceğini sanmamak gerektiğine işaret eden Arslantürk, "Alınan tedbirler şimdilik 3 aylık bir süreyi kapsıyor. Sonrasında borç yükü birikeceği için krizin boyutları ileriye doğru artabilecektir. Ondan sonra ne olacak? ABD Başkanı krizin 1,5 yıl sürebileceğini ifade ediyor. Demek ki, bu virüsün sebep olduğu olumsuzluklar uzun bir süre daha devam edecektir. Biz de hesabı kitabı ona göre yapmalıyız" diye konuştu.

Eyyüp Ergan da alınan tedbirleri çok olumlu bulduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Daha işin başındayız. Bu virüsün oluşturduğu sosyo-ekonomik olumsuzlukların daha da devam edebileceği anlaşılıyor. Onun için önümüzdeki üç aylık dönem için açıklanan paketin sonrası da şimdiden planlanmalıdır. Çünkü alınacak tedbirlerin etkili olabilmesi için herkesin, özellikle iş dünyasının önünü görmesi gerekir. İş dünyası önünü gördüğü zaman kısa, orta ve uzun vadeli tedbirleri bir istikrar içinde alabilecektir. Devletimizin Milletimizle el ele vererek dünyanın başına musallat olan bu virüsün sebep olduğu krizden ülkemizi sağ salim çıkaracağına inanıyoruz." - TRABZON

Kaynak: İHA

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