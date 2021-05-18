Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Çakıroğlu yaş çay alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması
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Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Çakıroğlu yaş çay alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması

Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Çakıroğlu yaş çay alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay alım fiyatındaki artışı piyasa şartlarına göre olumlu bulduklarını bildirdi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, yaş çay alım fiyatındaki artışı piyasa şartlarına göre olumlu bulduklarını bildirdi.

Çakıroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl için yaş çay yaprağının kilogramına 13 kuruşluk destekleme bedeliyle birlikte toplam 4 lira fiyat verildiğini belirtti.

Fiyattaki artışı piyasa şartlarına göre olumlu bulduklarını bildiren Çakıroğlu, sektörde istikrarlı bir piyasa oluşması için kuru çay fiyatlarında paralel bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Çakıroğlu, ÇAYKUR'un buna ilişkin düzenlemeyi yapması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Eğer gerekli düzenleme yapılmazsa yaş çay yaprağının yarıya yakın kısmını alarak üretim yapan özel sektör sanayicisinin akıbeti iyi olmaz. Bunun sonucunda da hem üretici mağdur olur hem de sanayici zor durumda kalır. Ayrıca üretici ile sanayici karşı karşıya da gelebilir. Sektörün ana lokomotiflerinden olan çay sanayicisi son zamanlarda zor durumda olduğu gibi, gereken düzenleme yapılmaz ise daha da zor duruma düşecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Çakıroğlu yaş çay alım fiyatını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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