TRABZON Tesise dadanan ayılar, kamerada -1

Tesise dadanan ayılar, kamerada

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, arıcılık yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanan ayılar başına dert oldu. Kovanları ayılardan korumak için açık alana bal, ekmek ve meyve bırakan Sedef, yine de konteynır üzerine yerleştirdiği kovanlarını ayılardan koruyamadı. Tesise gelen 5 boz ayı çevresindeki ağaçlara tırmanarak çıktıkları konteynır üzerindeki kovanları parçaladı, balları yedi. Ayıların arı kovanlarına ulaşmak için verdiği çabalar güvenlik kameralarına yansıdı. İbrahim Sedef, 'Kocaoğlan' adını verdiği ayıları kovanlarına verdikleri zararlara rağmen sevdiğini söyledi.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'ndeki arazisi üzerine kurduğu tesiste 10 yıldır arıcılıkla uğraşan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in başı ayılarla derde girdi. Sedef, tesise dadanan ayılar nedeniyle her yıl zarar gören kovanlarının çevresini çelik kafesle kapatarak önlem aldı. Tesisin çevresine de foto kapan kameraları yerleştiren Sedef, ayıların hareketlerini izlemeye başladı. Kafes dışına bal, ekmek ve meyve bırakan İbrahim Sedef kovanlarını yinede ayılardan koruyamadı. Tesise gelen ayılar beton ile sağlamlaştırılan çelik kafesi deviremeyeceğini anlayınca, bu kez kafesin alt kısmındaki toprağı pençeleriyle kazdı. Kafesin çevresinde çukur oluşturan ve betonu pençeleriyle kıran ayılar içine girmeyi başardıkları çelik kafesteki kovanları parçaladı, balları yedi. O kameralara yansımıştı.

BU KEZ KONTEYNIR ÜZERİNE ÇIKARDI AMA

Arıcı ziraat mühendisi bu kez kovanları konteynır üzerine yerleştirdi, ayılar için yine konteynır önüne bal, ekmek ve meyve bıraktı. Gece yarısı gelen ve bırakılan yiyeceklerle beslenen 5 ayı gözünü konteynır üzerindeki kovanlara dikti. Konteynıra tırmanmaya çalışan ayılar başarılı olamayınca çevredeki ağaçlara tırmandı, buradan konteynır üzerine geçti. Kovanları yere atarak parçalayan ayılar, balları yedikten sonra gözden kayboldu. Ayıların kovanlara ulaşmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

'NE HABER ADAMIM'

3 yıldır ayılarla mücadele veren Sedef, hafta sonlarını da kovanlarını korumak için konteynırda geçiriyor. Gece saatlerinde konteynır önüne gelen bir ayı olduğunu fark eden Sedef, aniden dışarı çıkıp ayıya 'Ne haber adamım' diye seslendi. Ürken ayı kaçarak uzaklaştı. O anlar da kameraya yansıdı. İbrahim Sedef'in, bu anları ve ayılar için 'Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal ve meyveler. Yaramazlık yapmayın devamı gelecek' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ilgiyle izleniyor.

'ZARARI UNUTUYOR, ONLARI SEVİYORUM'

İbrahim Sedef, 'Kocaoğlan' adını verdiği ayılara ikramda bulunmasına rağmen konteynır üzerindeki kovanlarıda parçaladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi. 3 yıldır ayılarla mücadele ettiğini anlatan Sedef, Kocaoğlanlar beni sardı. Bir tane ayı varken ben onu besliyordum ama o da tüm sülalesini çağırdı. Sayıları 5'e çıktı. Bana her yıl belirli zararları oluyor. En çok zararı 3 yıl önce vermişlerdi. Son olarak bu konteynır üzerindeki 3 kovanımı aldılar. Ama onlara helal olsun. Onlar ki, bu ağaçtan tırmanıp buraya ulaştı, helal olsun yedikleri. Ben söz veriyorum; onları besleyeceğim. Bunca olanlara rağmen kocaoğlanların görüntülerini izleyince zararı, ziyanı unutuyorum. Onları çok seviyorum dedi.

'HEM ARILARA HEM DE AYILARA BAKIYORUZ'

Arıcılık yapanların muhakkak ayıyla dost geçinmek zorunda olduğunu da söyleyen Sedef, Sonuçta o da karnını doyurmak için uğraşıyor. Kurduğum kameralara sık sık yakalanıyorlar. Geçen yıl kafesin zayıf noktasını tespit edip, altını kazarak kovanlara ulaşmışlardı. Ayılar bizim ballardan yiyerek daha da bir güçlendi. Şimdi ise ulaşılması zor olan konteynırın üzerine çıktılar, buradaki balları da afiyetle yediler. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA