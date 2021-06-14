TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA
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TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SU Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla oluşturulup, Samsun'dan yola çıkan mobil eğitim TIR'ı, Trabzon'a ulaştı.

SU Elçileri Derneği tarafından çevre ve su konularında bilinçlendirme yapmak amacıyla oluşturulup, Samsun'dan yola çıkan mobil eğitim TIR'ı, Trabzon'a ulaştı. Valilik önüne park ederek ziyaretete açılan, içindeki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun öneminin anlatıldığı TIR, ilgi odağı oldu.

Su Elçileri Derneğince, Samsun'dan yola çıkan mobil TIR, ulaştığı Trabzon'da Valilik alanına park etti. Dernek tarafından hazırlanan çizgi filmler, belgeseller ve stand-up gösterileri ile 2018 yılından beri yaklaşık 4 milyon çocuğa su konusunda eğitim verilen TIR'la; Türkiye'nin çeşitli illerini gezilerek çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılıyor. Mobil TIR içerisinde oluşturulan sıralarda çocuklara su israfı konulu çizgi film izletilerek bilinçlenmelerine katkı sağlanıyor. Ziyarete katılan çocuklara ayrıca isimlerinin yazılı olduğu sertifikalar da veriliyor. Su Elçileri Derneğinin mobil TIR'ını ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da çocuklara kitap ve ajanda dağıttı.

'SAMSUN'DAN YOLA ÇIKTIK'

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "Projemiz 2017 yılından beri devam etmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu işe başladık. Sonrasında biz 2018 yılında Su Elçileri Derneğini kurduk. Bizim amacımız su kaynaklarının korunması ve efektif kullanılması konusunda çocuklarımıza eğitim verebilmek ve farkındalık yaratabilmek maksadıyla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'dan yola çıktıysa biz de suyla ilgili mücadele vermek için geçen hafta Samsun'dan yola çıktık ve tüm Türkiye'yi mobil eğitim TIR'ımızla gezerek çocuklarımızla buluşmayı amaçlıyoruz" dedi

TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA
TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA
TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA
TRABZON SU ELÇİLERİ DERNEĞİ MOBİL EĞİTİM TIR'I, TRABZON'DA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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