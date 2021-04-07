Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımı, antrenmanlarını sürdürüyor
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Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımı, antrenmanlarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor
Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımı, antrenmanlarını sürdürüyor

Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımı, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor.

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Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımı, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca kurulan Sporcu Eğitim Merkezine seçilen sporcuların performansları ile umut verdikleri belirtildi.

Yetenekli çocukların tespit edilerek eğitimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri amacıyla kurulan merkezlerden biri olan Trabzon Sporcu Eğitim Merkezi judo takımının da her gün antrenman yaparak Türkiye Şampiyonasına hazırlandıkları aktarıldı.

Çeşitli dereceleri bulunan 18 kişilik takımın, antrenör Mustafa Kalaycı yönetiminde yoğun antrenman programından geçtikleri vurgulandı.

Açıklamada, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün de şu ifadelerine yer verildi:

"2005 ve 2006 doğumlu sporculardan oluşan takım son derece yetenekli isimlerden oluşuyor. Sporcularımızın gelişimlerine bakıldığında, bundan sonra önemli dereceler yapacak yolda hızla ilerlediklerini gözlemliyoruz. Bakanlığımız, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için ülkemizin dört bir yanını tarıyor, başarılı, yetenekli ve gelecek vaat edenleri belirliyor. Trabzon SEM'de birbirinden yetenekli isimler var ve gelecekte onlardan büyük başarılar bekliyor, onlara güveniyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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