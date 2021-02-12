Trabzon "spor" temalı millet bahçesine gelecek ay kavuşacak

Trabzon'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşası devam eden Ortahisar Millet Bahçesinin 54 dönümlük bölümünü kapsayan birinci etabının mart ayı içinde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inisiyatifiyle 81 ilde ve bazı ilçelerde çok güzel millet bahçeleri inşa edildiğini, bunlardan üçünün de Trabzon'da bulunduğunu söyledi.

Akçaabat ilçesindeki millet bahçesinin bir süre önce vatandaşların hizmetine sunulduğunu, Vakfıkebir ilçesinde ise "Vakfıkebir ekmeği" temalı millet bahçesinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Zorluoğlu, eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda da Ortahisar Millet Bahçesi'nin yapımının sürdüğünü belirtti.

Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesi'nin inşa edildiği alanın Trabzon için çok özel bir anlam ifade ettiğinin altını çizerek, "Burası, eski Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alan. Burası 70'li yıllardan itibaren ilk kez İstanbul'un dışında şampiyonlukların yaşandığı şehir. Şampiyonluk kupalarının kaldırıldığı alan burası ve Barcelona, Liverpool gibi birçok dünya devinin de dize getirildiği saha. Dolayısıyla burasının Trabzonluların hatırasında çok önemli bir yeri var. O bakımdan biz de bu alanı geçmişine, tarihine yakışır bir şekilde spor temalı bir millet bahçesi olarak düşündük, planladık." diye konuştu.

Bakanlık tarafından inşası devam eden millet bahçesinde, diğerlerinde olmayan futbol sahası ve tribün de bulunduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada eski günleri anacağımız tribün de var. Sahanın etrafında insanlarımızın gelip rahatlıkla spor yapabileceği bir sistem kuruluyor. Biz de buraya bir dokunuş yaptık, Trabzon'da olmayan bir şey inşa ettik. 400 metrekarelik alanda sentetik buz pateni sahası inşa ediyoruz, büyük oranda tamamlandı. Buraya ayrı bir keyif katacak. Spor anlamında da gençlerimizin buraya daha çok gelmesini sağlayacak çok önemli bir dokunuş. Yine 600 metrekare alanda da kaykay yapılabilecek 8 rampa ve çanak düzeneği yapıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için bu alanı çok daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz."

Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarının da yer alacağını dile getirerek, 7 binin üzerinde bitki ve ağaç dikilerek yeşil alana dönüştürüldüğünü aktardı.

"Trabzon'a, bölgeye apayrı değer katacak"

Millet bahçesinin ilk etabını mart ayında hizmete açacaklarına dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz ikinci etapta iki küçük alan daha ilave ettik. Orman işletme lojmanlarının yıkımını gerçekleştirdik, oradaki 3-3,5 dönümlük alanı buraya kattık. Bir de denizle bağlantıyı kesen görüntüyü ortadan kaldıracağız. Bu alanda görünen binalarla ilgili kamulaştırma süreci başladı, o çerçevede burası da açılıp parka ikinci etapta dahil olacak. Böylece tamamlandığında 62 dönümlük büyük bir millet bahçesinden bahsetmiş oluyoruz. İnşallah onlar da tamamlandığında burası, Avrupa şehirlerine gittiğimizde özenerek bakıyoruz ya şehirlerin merkezlerinde çok güzel parklar, bahçeler, büyük ağaçlar... İnşallah burası da önümüzdeki yıllarda, bu dikilen ağaçların da büyümesiyle birlikte Avrupa'daki şehirlerde özendiğimiz parklar, bahçeler gibi olacak ve Trabzon'a, bölgeye apayrı değer katacak."

"Millet bahçeleri içinde çok ayrı bir yeri olacak"

Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesinin birinci etabının maliyetinin yaklaşık 23 milyon lira olduğunu belirterek, "Kamulaştırmalar ve diğer alanın da buraya katılmasıyla, ikinci etabıyla birlikte burası 30-35 milyon lira bandında bir maliyet getirecek. Ben bu kapsamda Trabzon'a ve bu parka özel ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da her seferinde burası ile alakalı özel dokunuşları oldu, yine değerli hemşehrimiz TOKİ Başkanı da özel ilgi gösteriyor, hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hüseyin Avni Aker Stadyumu yıkıldığında alanda ilk etapta yapılaşma olacağına yönelik konuşmalar olduğunu anımsatan Zorluoğlu, "Fakat daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın millet bahçeleri çerçevesindeki çok kıymetli vizyonu sayesinde şehrin tam merkezinde, kalbinde yemyeşil bir alan olarak kaldı. Üst yapısını da yaptığımız bu alan çok uzun yıllar şehrimizde çok önemli bir park olarak hizmet verecek." dedi.

Zorluoğlu, spor temalı millet bahçesinden vatandaşların haftanın 7 günü 24 saat yararlanabileceklerini anlatarak, "Türkiye'de ben eminim isminden söz ettirecek, millet bahçeleri içinde çok ayrı bir yeri olacak burasının." diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesinin altında 300 araçlık otopark da yapıldığını, bölgeye gelenlerin araçlarını rahatlıkla buraya park edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu