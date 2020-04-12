Trabzon sokakları yasağın 2'nci gününde sessiz TRABZON'da, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

TRABZON'da, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Trabzon'da mahalle, cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor. İl merkezinin yanı sıra ilçelerde de polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bugün saat 24.00'da sona erecek yasak nedeniyle boş olan caddeler ve yollar ise sokak hayvanlarına kaldı. Sağlık ve fırın çalışanları, belediye temizlik görevlileri ile polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, insan yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde yasağa büyük oranda uyulduğu gözlemlendi. Kent genelinde kontroller yapan polis ve jandarma ekiplerince, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor. Zabıta ekiplerinin de denetimler yaptığı kentte, nöbetçi eczaneler ve ekmek fırınları hizmetlerini sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grupları ise vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA