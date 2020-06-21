Trabzon şivesiyle "Babalar Günü" kutlaması
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Trabzon şivesiyle "Babalar Günü" kutlaması

Arsin Belediyesi, Babalar Günü'nü Trabzon şivesiyle hazırlanmış billboardlarla kutladı.

Trabzon şivesiyle
21.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:26

Arsin Belediyesi, Babalar Günü'nü Trabzon şivesiyle hazırlanmış billboardlarla kutladı.

Arsin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Babalar Günü'nde, babaların evlatlarına seslenişleri Trabzon şivesiyle billboardlara taşındı.

İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan billbordlarda, "Büyü da anlarsun o zaman, kısın ha o televizyonun sesini, saat gaç oldu yatun aşağıya, sus bagayım, bubaya cevap verilmez" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bizden, sizden ve hepimizden bir parça barındıran babalarımızın sözlerini yöresel şiveyle bilboardlara taşımaya çalıştık. Görseller sosyal medyada da kullanıldı. Hem güldüren hem de duygulandıran içerikler oldu. Vakti zamanında babalarımız bize bunları ve bunlara benzer şeyler derdi, şimdi bizler evlatlarımıza kullanıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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