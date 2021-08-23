Trabzon-Sivas maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor, Sivasspor maçı 11'ler!

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Sivasspor'u konuk ediyor. Hafta içinde Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde Roma'ya 2-1 yenilen Trabzonspor ile, Kophenag'a yine Avrupa Konferans Ligi'nde kaybeden Sivasspor mücadelesi vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Trabzon-Sivas maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor, Sivasspor maçı 11'ler!

Süper Lig'e 5-1'lik galibiyetle başlayan Bordo-Mavili ekip Abdullah Avcı önderliğinde evinde, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadele ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Trabzon-Sivas maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor, Sivasspor maçı 11'ler!" sorularını aratmakta. İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TRABZON-SİVAS MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadele 23 Ağustos Pazartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Sivasspor mücadelesi saat 19.15'den itibaren BeİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR 11'LER!

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare.