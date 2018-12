Trabzon Silah Sanayii Türkiye genelinde teknik servis ağını genişletiyor

TRABZON - Trabzon Silah Sanayi A.Ş Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, 16 şehirde açtıkları teknik servis ağına yeni iller katacaklarını belirterek tabancalara yerinde onarım hizmetini başlatarak emek, zaman ve maddi kayıpları ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren TİSAŞ'ın fabrikasında basın toplantısı düzenleyen TİSAŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, sektörde ilk yetkili teknik servis ağını kuran şirket olduklarını, bu durumun rakiplerince de hayranlık ve beğeniyle karşılandığını belirtti. Bekar "Onarım yada bakım gerektiren tabancaların fabrikaya gönderilmesinin kargo ile mümkün değil. Diyarbakır'da bireysel olarak bizim tabancamızı alan bir kullanıcımız, üretim ya da kullanıcı hatasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunda tabancasını alarak izin belgeleriyle beraber fabrikaya getirmesi gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüm üretici firmalar olarak resmi bir tebligat aldık. Kargolarda silah taşıma yasağının olacağı ve böyle bir yola başvurulması durumunda ağır yaptırımların her iki tarafı da bağlayacağına dair tebligat aldık" ifadelerini kullandı.

Bekar, bu gelişmenin ardından Türkiye genelinde yetkili teknik servis ağı kurma çalışması başlattıklarına vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sefer biz insanları buraya kadar yormak yerine insanların ayağına gidelim dedik ve belirlediğimiz illere ziyaret yaptık. Her ilde güvenilir referansları geniş, tecrübesi en az 5 yıl ve üzeri emniyet birimleri tarafından da güvenlik araştırmaları yapılmış en maharetli ustalarla gittik ve tanıştık. Bu yaklaşık 4 ayımızı aldı. Her bir teknik servis adayımızla prensipleri görüştük ve anlaştık. Maalesef sektör biraz kirletilmiş ve gayri yasal işlere açık. O yüzden çok seçici ve titiz davrandık. Sonrasında bu arkadaşlarımızı bir eğitimden geçirdik. Aktif olarak illerinde silahımızı kullanan insanlara hizmet vermeye başladılar. Bu sayede sektörde inanılmaz bir farkındalık oluşturduk."

"Doğu ve Güneydoğu'da daha yoğun bir teknik servis ağımız oldu"

Silah kullanıcılarının teknik servis hizmetini memnuniyetle karşıladığını belirten Bekar, "16 ilde teknik servis ağımızı kurmuş bulunuyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da daha yoğun bir teknik servis ağımız oldu. Bunun nedeni de yıllık satışımızın yüzde 65'i doğu ve güneydoğudaki asker, emniyet mensupları ve sivil kullanıcılarımız olduğu için. Orada farklı çeşit ve sayıda kullanımda olan tabanca stoğumuz bulunuyor" diye konuştu.

Türkiye'de halen tabanca bakımı ve kullanımı konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu söyleyen Bekar, şirket olarak hazırladıkları videolarla insanları bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Tabancayı yağa bulayıp temizlediğimizi zannediyoruz"

Teknik servislere gelen arızalı tabancalarda genellikle kullanıcı hatası tespit edildiğini anlatan Bekar, sözlerini şöylme tamamladı:

"Tabanca bizde bir kültür ama maalesef halen daha bırakın tabancayı doğru kullanmayı tabanca temizliğini dahi doğru bilmiyoruz. Tabancayı yağa bulayıp temizlediğimizi zannediyoruz. Bu tam tersi tabancayı daha kötü bir hale getiriyor. Bu daha yoğun bir barut ve kurum tabakası oluşturuyor. İnsanlar tabancayı çok iyi temizlediklerini zannediyorlar. İşin daha ilk aşamasında bir bilgi eksikliği var. Sonrasında tabancanın muhafazasından tutun da kullanılan mühimmat farklılığına kadar nedenler gelebiliyor. 9 milimetre tabancada MP 5 mermisini deneyebilen bir milletiz. Ama hiç kimse kendisini eleştirmeden 'bu şirketin hatasıdır' diyor. Bu ve benzeri şeylerle çok fazla zaman, emek ve para kaybediyoruz. O yüzden bunu biz yerinde daha kısa ve daha tanıdık isimlerle bu işi hızlandırmak istedik.

Kaynak: İHA