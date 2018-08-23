Trabzon Sera Gölü, Selde Odun, Çöp ve Balçıkla Kaplandı Hd

Trabzon'da dün etkili olan sağanak yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Tabiat Parkı Sera Gölü, selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve metrekareye 65 kilogram dolayında düşen yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde yollar kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, alt yapıda hasarlar oluştu. İki ilçede taşan dereler önüne kattığını sürükledi. Akçaabat ilçesinde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Tabiat Parkı Sera Gölü de, Sere deresindeki selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon'a tatile gelen Faruk Bakşı, Sera Gölü'nü görmek için geldiklerini belirterek Bize 'çok güzel bir yer' olduğunu söylediler. Biz o yüzden geldik. Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Gölün büyük bir kısmı pisliklerle kaplı dedi.

Gülüş Kantaj ise Sera Gölü'nü bize 'mutlaka görün' dediler. Böyle bir manzarayla karşılaşınca şok olduk. Berbat bir durumda, üzüldük tabi. Bu gibi durumların önüne geçmek için setler kurulabilir. Çevremizi de temiz tutmamız lazım, biz çevreyi kirletince bütün pislikler bu şekilde göle giriyor. İnsanlar bu konuda duyarlı olurlarsa daha güzel olur diye konuştu.

Müslüm Hekim de Gezmeye gelmiştik ama gördüğümüz manzara bu.Üzüldük diyerek gölde önlem alınmasını istedi.

BAKAN TALİMATI İLE GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi'nde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yıl temmuz ayında bölgede göl manzarası olan bir otelde konaklayan İşleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bir bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çinkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik mesafedeki gölün doğal dokusuna uygun bir projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif bir sistem olan 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30-40 santimetre fileli toprakla bir çalışma da yapılarak göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.