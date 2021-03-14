Trabzon Sağlık Müdürü Usta sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutladı
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Trabzon Sağlık Müdürü Usta sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:41
Trabzon Sağlık Müdürü Usta sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı kutladı

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Usta'nın sağlık personelinin Tıp Bayramını kutlayarak, hastalara da geçmiş olsun temennisinde bulunduğu belirtildi.

Geçen vefat eden 16 sağlık personelinin isimlerini paylaşan Usta, bunların 5'inin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Usta, vefat eden sağlık personelini saygı ve minnetle andıklarını belirten Usta, "Geçtiğimiz yıl aramızdan vefat ederek ayrılan sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyor, özveri ile canlar pahasına çalışan sağlık personellerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi de fedakarca çalışan sağlık personelinin Tıp Bayramını kutlayarak, başarılarından dolayı kendilerine teşekkür belgesi verdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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