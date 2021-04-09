Trabzon Sağlık Müdürü Usta'dan, AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ile AA Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Usta, Bölge Müdürü Zafer Sel'e tebriklerini iletti.

Sel, Usta ve Şen'e, 101. yıl dönümünü kutlayan AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Usta, koronavirüs salgınına ilişkin kentteki son durumu da paylaştığı Sel'e, ziyaret anısına kahve fincanı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı