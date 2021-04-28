Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TTSO'ya teşekkür belgesi

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ile Başkan Hacısalihoğlu'nu ziyaret eden Usta, salgın döneminde tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği gayrete destek veren kurumlar arasında TTSO'nun da olduğunu belirterek, verilen katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Hacısalihoğlu da salgında insanüstü bir gayretle görevlerinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını vurgulayarak, bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette Usta ve Erdem tarafından Hacısalihoğlu'na teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay