Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TESOB'a teşekkür belgesi
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Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TESOB'a teşekkür belgesi

Trabzon Sağlık Müdürlüğünden TESOB'a teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yeni tip koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına verdiği destek nedeniyle Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Beraberinde Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ile Başkan Kara'yı ziyaret eden Usta, TESOB'un da salgın döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği gayrete destek veren kurumlar arasında yer aldığını ifade ederek, verilen katkı dolayısıyla Kara'ya teşekkür etti.

Kara da cansiperane şekilde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlara teşekkür ederek, "Onların bu mücadelesini boşa çıkarmamak adına tüm vatandaşlarımızın pandemi tedbirlerine uyması gerekiyor." dedi.

Ziyarette Usta ve Erdem tarafından Kara'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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