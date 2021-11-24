Trabzon Sağlık Müdürlüğü "Teknoloji Bağımlılığı" konulu program düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Trabzon Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Teknoloji Bağımlılığı" konulu program organize edilecek.

Moderatörlüğünü Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın yapacağı programa, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinden Uzm. Dr. Bedriye Özkan, İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Oğuz Bilal Karakuş konuşmacı olarak katılacak.

Program, "trabzonilsaglık" sosyal medya hesaplarından yarın saat 21.00'de canlı yayınlanacak.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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