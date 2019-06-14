Trabzon sağanak

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren yağış nedeniyle Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallerinde ev ve yolları su bastı.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, belediye ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gerekli tedbirleri alarak vatandaşlara yardımcı oldu.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın ardından derenin taşması sonucu oluşan su baskını nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini söyledi.

Çetin, ilçede sağanağın yaklaşık bir saat sürdüğünü belirterek, "Şu anda jandarma, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Arkadaşlarımız olaya hemen müdahale etti. AFAD ekipleri de geldi, işlemlerini yaptılar. Ekipler dere yatağından dolayı meydana gelen taşkından dolayı tahrip olan yolda çalışmalar yapıyor. Ayrıca hasar tespiti de yapıldı. Herhangi bir can kaybımız yok." dedi.

Belediye Başkan Vekili Ekrem Reis ise zamanında müdahale ettiklerini anlatarak, "Ahırlarda ve 10 kilometrelik bir yol güzergahında tahribat var. O nedenle şu anda yol kullanılmaz halde. Araklı Belediyemize ait personellerimiz iş makineleriyle acil müdahale ediyorlar. Yarın DSİ ekipleriyle birlikte çalışacağız. Can ve mal kaybımız yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA