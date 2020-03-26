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Trabzon, Rize ve Giresun'da koronavirüse karşı tedbirler

Trabzon ve Rize'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

26.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:44
Trabzon, Rize ve Giresun'da koronavirüse karşı tedbirler

Trabzon ve Rize'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulaşım ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda, dolmuş duraklarına giderek yolcu ve şoförleri konuya ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.

Ekiplerin, şehir genelindeki marketleri de denetleyerek yetkililere ve çalışanlara alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi aktardığı kaydedildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerinin ise hayvansever derneklerle yapılan işbirliği sayesinde hem şehir merkezinde hem de ilçelerdeki sokak hayvanları için uygun noktalara su ve mama bıraktıkları aktarıldı.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında gıda işletmelerinde gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede olması için denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimler neticesinde halkın sağlığını korumak, salgının yayılmasını azaltmak amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilave tedbirler alınmasının uygun görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ekmek, ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri 3 şekilde satışa sunulabilecek. Hazır ambalajlı olacak. Ambalaj malzemesi içerisinde ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler sadece buluşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurabilecek. Tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye verilecek."

Açıklamada, ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışının yapılmayacağı bildirildi.

-Giresun

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından esnaf destek masası oluşturulduğu bildirildi.

Birlik Başkanı Ali Kara, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları koronavirüs fırsatçılığı yapan kişi ve işletmeleri bildirmeleri için birlik yönetimi olarak çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Kara, ayrıca üyelerine yönelik esnaf destek masası oluşturduklarını aktardı.

Kaynak: AA

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