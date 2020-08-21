Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
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Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
21.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:44

Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Vatandaşların, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol yapabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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