Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Trabzon, Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Rize'de dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 9, Güneysu'da 4, Hemşin'de 1, İkizdere'de 21 ve Pazar'da 9 olmak üzere toplam 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, kışın da vatandaşların yaşadığı 29 köyün yolunun açılması için 25 iş makinesi, 30 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde ana yol haricinde mahalle yollarının açılması için de çalışmaların başladığı kaydedildi.

Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de ise 8 köyde kışın kimse olmadı için yol açma çalışması yürütülmüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'da dün gece başlayan ve etkisini sabaha kadar sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Yağış sonrasında Çaykara, Şalpazarı, Tonya, Hayrat, Araklı, Sürmene ve Maçka ilçelerinde toplam 57 mahalle yolu kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapalı yolların açılması için başlatılan çalışmaların akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle orta ve yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı etkili oluyor.

Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kafkasör mesire alanı ve Atabarı Kayak Merkezi'nin yolu, belediye ekiplerince yeniden açıldı.

Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, Şavşat ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı