Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

08.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:53
Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Trabzon, Rize ve Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Rize'de dün akşamdan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 9, Güneysu'da 4, Hemşin'de 1, İkizdere'de 21 ve Pazar'da 9 olmak üzere toplam 44 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, kışın da vatandaşların yaşadığı 29 köyün yolunun açılması için 25 iş makinesi, 30 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde ana yol haricinde mahalle yollarının açılması için de çalışmaların başladığı kaydedildi.

Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de ise 8 köyde kışın kimse olmadı için yol açma çalışması yürütülmüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'da dün gece başlayan ve etkisini sabaha kadar sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Yağış sonrasında Çaykara, Şalpazarı, Tonya, Hayrat, Araklı, Sürmene ve Maçka ilçelerinde toplam 57 mahalle yolu kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapalı yolların açılması için başlatılan çalışmaların akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Artvin

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesiyle orta ve yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı etkili oluyor.

Gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kafkasör mesire alanı ve Atabarı Kayak Merkezi'nin yolu, belediye ekiplerince yeniden açıldı.

Atabarı Kayak merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, Şavşat ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Esra Erol Cansu Dere Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon, Rize ve Artvin'de 106 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:56:37. #1.15#
title