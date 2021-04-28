TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Yaz sezonu ve 2022'ye geçişi daha sağlıklı koşullarda yapabilmemiz için vatandaşlarımızın tam kapanmaya yüksek uyumu çok önemli" dedi.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Yaz sezonu ve 2022'ye geçişi daha sağlıklı koşullarda yapabilmemiz için vatandaşlarımızın tam kapanmaya yüksek uyumu çok önemli" dedi.

Koronavirüsle mücadelede her bireyin sorumluluk alması ve vakaların azalması için tam kapanma sürecinin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın, "Tam kapanma, istisna bırakılan sektörler göz önüne alınınca 'sıkılaştırılmış kısmi kapanma' olarak da algılanabilir. Böyle bakınca da vatandaşlarımızdan daha yüksek uyumla destek vermelerini beklememiz yerinde bir karar olacaktır. Yaz sezonu ve 2022'ye geçişi daha sağlıklı koşullarda yapabilmemiz için vatandaşlarımızın tüm kural ve önlemlere yüksek uyumu çok önemli. Bu başarıyı yakalamanın da çok önemli parametresini oluşturacaktır. Her birimiz sorumluluk alarak, pandemiyle mücadelede tam kapanma dönemini fırsat olarak kullanıp ülkemize önemli bir katkı sağlayabiliriz" dedi.

'BİLİMSEL ZORUNLULUKTU'

Prof. Dr. Aydın, vaka sayılarının tam kapanmada düşürülebilmesinin, vatandaşın sürece uyum sağlamasıyla olacağını belirterek, "Vaka sayılarımızın yüksekliği ve oranların istenen sayılara düşmemesi nedeniyle tam kapanma arzu ettiğimiz bilimsel bir zorunluluktu. Hükümet yaptığı değerlendirmelerle tam kapanmaya karar verdi. Alınan bazı önlemlerin önemli derecede etkili olabileceğini öngörüyorum. Ancak birçok sektör faaliyette olacağı için insanların uyumuyla birlikte tam kapanma sürecinde daha yüksek başarı sağlanacağını öngörüyorum" diye konuştu.

'SPUTNIK V AŞISI, TAM KAPANMAYA DESTEK'

Pandemiye karşı yürütülen aşılamaya Rusya menşeli 'Sputnik V' aşısının da dahil olmasını, sürece katkı olarak değerlendiren Prof. Dr. Aydın, "'Sputnik V' aşısı için anlaşma yapılması, aşının ülkemize geliyor olması ve tam kapanmaya destek olarak aşının da uygulanacak olması, vakaları arzu ettiğimiz sayılara indirebilmeye yönelik gayretler olduğu muhakkak. Umarım arzu ettiğimiz sayılara ulaşabilir, hem sağlık yükümüzü hem yaz sezonu nedeniyle sektörlerimizin faaliyete geçişine fırsat yaratacak sayılara ulaşabiliriz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde 2,5 aydan uzun süredir vakaların yüksek seyrettiğini hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "İnsanların bölgeyi özel olarak tam kapanmayı fırsat bilip, tedbirlere daha yüksek oranda uyum göstererek, daha yaşanabilir bir bölge durumuna getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ
TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ
TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ
TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

21 yaşındaki üfürükçü, 'Cin var' dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
21 yaşındaki üfürükçü, "Cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRABZON PROF. DR. AYDIN: YAZA SAĞLIKLI GEÇİŞ İÇİN KAPANMAYA YÜKSEK UYUM ÖNEMLİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:05:52. #1.15#

title